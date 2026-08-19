DPRD Kota Bandung Apresiasi PKM FEB Universitas Widyatama, Dorong Warga Binaan Jadi Ecopreneur

BANDUNG - Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Radea Respati Paramudhita mengapresiasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Kelompok Cabang Keilmuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama bertema "Ecopreneurship Berbasis Daur Ulang Limbah Plastik Rumah Tangga sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Warga Binaan" di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung, Selasa (18/8/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim PKM yang diketuai oleh Rima Rahmayanti, dengan anggota Shinta Oktafien, Pipin Sukandi, Imanirrahma Salsabil, Nina Nurani, Darwis Agustriyana, Dwinto Martri Aji Buana, Indra Taruna Anggapradja, Nabila Tri Hapsari Najwar, Isra Detia Haloho, serta Radea Respati Paramudhita, yang turut menjadi salah satu anggota tim sekaligus hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Pemerintah Kota Bandung, di antaranya Sekretariat DPRD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta unsur kewilayahan setempat.

Radea menilai kegiatan tersebut merupakan langkah konkret dalam meningkatkan keterampilan, kreativitas, serta kemandirian ekonomi warga binaan, khususnya perempuan, melalui pemanfaatan limbah plastik rumah tangga menjadi produk bernilai guna dan bernilai ekonomi.

Menurutnya, pemberdayaan warga binaan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian keterampilan teknis. Diperlukan juga ekosistem yang mampu menghubungkan proses pelatihan, pengembangan produk, hingga pemasaran, sehingga hasil karya warga binaan dapat memberikan manfaat ekonomi secara nyata.