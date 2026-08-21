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OTT Rektor Unsoed, KPK Amankan Uang Tunai Ratusan Juta Rupiah

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |09:35 WIB
OTT Rektor Unsoed, KPK Amankan Uang Tunai Ratusan Juta Rupiah
KPK OTT Rektor Unsoed dan amankan uang tunai ratusan juta rupiah (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyita uang tunai dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang salah satunya menjaring Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Akhmad Sodiq.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, uang tunai yang disita itu senilai ratusan juta rupiah. "Adapun barang bukti yang diamankan di antaranya uang tunai sejumlah ratusan juta rupiah," kata Budi, Jumat (21/8/2026).
 

Diketahui, KPK total menangkap 14 orang dalam rangkaian operasi senyap tersebut. Dua orang diamankan di Jakarta dan 12 orang lainnya di Purwokerto.

Setelah pemeriksaan di Polresta Banyumas, tujuh dari 12 orang tersebut dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Sehingga, terdapat sembilan orang yang kini tengah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

"Kegiatan penyelidikan tertutup ini terkait dengan dugaan penerimaan oleh Penyelenggara Negara dalam penerimaan mahasiswa baru," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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