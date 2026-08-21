KPK Turut Amankan Dua Warek dalam OTT Rektor Unsoed

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengamankan dua wakil rektor (warek) dalam operasi tangkap tangan (OTT) Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Akhmad Sodiq. Mereka diamankan terkait dugaan suap penerimaan mahasiswa baru.

"Benar," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi, Jumat (21/8/2026).

Adapun, pihak yang dimaksud ialah Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan, Kuat Puji Prayitno, dan Warek III Bidang Kemahasiswaan, Norman Arie Prayogo.

"Warek II dan III," ujarnya.

Diketahui, dalam rangkaian operasi senyap tersebut KPK total menangkap 14 orang. "12 orang di wilayah Purwokerto dan dua orang di Jakarta pada Kamis (20/8). Salah satu pihak yang diamankan adalah Rektor Unsoed," kata Budi.