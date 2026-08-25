Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ferry Boboho Saksi Febrie Adriansyah Dapat Perlindungan LPSK, Kantongi Informasi Korupsi Asabri-Jiwasraya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 25 Agustus 2026 |15:37 WIB
Ferry Boboho Saksi Febrie Adriansyah Dapat Perlindungan LPSK, Kantongi Informasi Korupsi Asabri-Jiwasraya
Ferry Boboho Saksi Febrie Adriansyah Dapat Perlindungan LPSK/ist
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan memberikan perlindungan terhadap Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho. Dia merupakan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias menjelaskan, perlindungan yang diberikan terhadap Ferry ialah pertimbangan dirinya yang menjadi saksi, informasi penting yang dimiliki, potensi ancaman hingga keseriusan perkara.

Perlindungan ini juga diberikan berdasarkan hasil keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada 18 Agustus 2026.

"Saudara FH telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pelindungan,” ujar Susilaningtias, Selasa (25/8/2026).

“Keputusan tersebut kami ambil berdasar penelaahan dengan mempertimbangkan situasi khusus dalam perkara, keseriusan tindak pidana yang diperiksa, serta adanya potensi ancaman terhadap yang bersangkutan," lanjutnya.

Salah satu hasil penilaian LPSK, tambah Susilaningtias, ialah Ferry dinilai memiliki informasi terkait perkara Asabri-Jiwasraya. Informasi ini juga yang telah dibagikan Ferry kepada aparat penegak hukum dan Kejaksaan Agung.

Menurut Susi, informasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan LPSK karena keterangan seorang saksi dapat memiliki peran penting dalam membantu proses penegakan hukum, khususnya dalam perkara dengan karakteristik dan tingkat keseriusan seperti korupsi dan TPPU.

"Kasus ini merupakan perkara korupsi dan TPPU. Keduanya merupakan tindak pidana serius. Kemudian kami juga melihat profiling pelaku, karena yang bersangkutan pernah menjabat dan memiliki kekuasaan. Itu menjadi bagian dari pertimbangan LPSK dalam memberikan pelindungan kepada FH," imbuh dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/337/3238076//febrie-pvHa_large.jpg
Praperadilan Febrie Adriansyah Diputuskan 27 Agustus, Hakim Diharapkan Menilai Secara Jernih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/337/3238066//kuasa_hukum_febrie-oFhj_large.jpg
Kuasa Hukum Beberkan 40 Aturan Dilanggar dalam Penanganan Kasus Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/337/3237986//firman_wijaya-9ZbS_large.jpg
Usai Dengarkan Pendapat Ahli Kubu Kejagung, Kuasa Hukum Sebut Sangkaan Febrie Adriansyah Imajinatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/22/337/3237608//febri-2jTD_large.jpg
Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Klaim Keterangan Ahli dari Polri Untungkan Pihaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/21/337/3237601//sidang_praperadilan_febrie_adriansyah-oY35_large.jpeg
Bersaksi di Sidang Praperadilan, Eks Dirdik Jampidsus: Saya Kenal Febrie, Dia Orang Jujur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/21/337/3237597//sidang_praperadilan_febrie_adriansyah-7L0H_large.jpeg
Praperadilan Febrie Adriansyah, Ahli Hukum Sebut Tak Ada TPPU Tanpa Predicate Crime
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement