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Bank Mandiri Akhirnya Buka Blokir Rekening Aktivis Botok Pati

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |14:52 WIB
Bank Mandiri Akhirnya Buka Blokir Rekening Aktivis Botok Pati
Bank Mandiri Minta Maaf dan Buka Blokir Rekening Aktivis Botok Pati
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JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk resmi membuka blokir rekening milik aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok. Langkah ini dilakukan setelah menerima permintaan dari pihak Polda Metro Jaya.

Demikian disampaikan Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Riduan saat jumpa pers bersama Komisi III DPR RI, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri hingga Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imannudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

"Sebagai bank yang melayani nasabah dengan konsekuensi yang diatur di dalam peraturan, maka kami akan menindaklanjuti, Pak Direskrimum, apa yang tadi disampaikan untuk segera melakukan pengaktifan kembali rekening yang kemarin disampaikan untuk dilakukan penundaan transaksi," kata Riduan.

Riduan menyampaikan permohonan maaf atas tindakan yang kurang berkenan dalam melakukan pemblokiran rekening Botok.

Dia juga memastikan, Bank Mandiri selalu memegang amanah nasabah untuk menyelenggarakan layanan perbankan yang baik.

"Kami akan selalu memegang amanah daripada nasabah dan masyarakat dengan baik untuk menyelenggarakan pelaksanaan perbankan secara pruden, sehat, dan memberikan layanan terbaik," tutup Riduan.

 

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