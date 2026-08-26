Duh! Siswi SMP Dilaporkan Keluarga Hilang, Ternyata Ditemukan Polisi di Rumah Pacar

Siswi SMP Dilaporkan Keluarga Hilang, Ternyata Ditemukan Polisi di Rumah Pacar

MAKASSAR –Seorang siswi SMP berusia 14 tahun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dilaporkan hilang oleh keluarganya. Polisi langsung bergerak menindaklanjuti laporan tersebut.

Kasus ini bermula ketika keluarga membuat laporan orang hilang ke Polsek Manggala. Petugas langsung bergerak cepat menelusuri keberadaan korban yang diduga disekap.

Polisi menemukan siswi tersebut berada di rumah pacarnya. Korban ditemukan dalam kondisi aman. Dugaan awal terkait penyekapan tidak terbukti.

Kapolsek Manggala Kompol Semuel To'longan mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi mengenai lokasi keberadaan korban dan segera mendatangi rumah tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Setibanya di lokasi, petugas menemukan dua pasangan berada dalam rumah.

"Salah satunya merupakan anak perempuan berusia 14 tahun yang masih berstatus sebagai pelajar dan sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarganya," kata Kompol Semuel, Rabu (26/8/2026).

Namun demikian, polisi tetap melakukan pendalaman karena pihak keluarga kemudian membuat laporan baru terkait dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Berdasarkan pemeriksaan awal, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh anak tersebut. Namun, laporan yang dibuat keluarga tetap diproses sesuai prosedur hukum.

Dari hasil penelusuran sementara, anak tersebut diketahui sebelumnya berpamitan kepada orang tuanya dengan alasan hendak menjenguk temannya yang mengalami kecelakaan. Namun, anak tersebut justru pergi ke rumah kekasihnya.