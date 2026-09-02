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Buntut Ratusan Santri Keracunan, BGN Suspend SPPG Sidoarjo

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |18:30 WIB
Buntut Ratusan Santri Keracunan, BGN Suspend SPPG Sidoarjo
Program MBG (foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara atau suspend terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo. Sanksi tersebut dijatuhkan buntut kasus keracunan yang dialami ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam.

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, menyampaikan bahwa pimpinan BGN telah melakukan komunikasi intensif dengan kepala daerah dan pimpinan Pondok Pesantren Manbaul Hikam. Selain itu, BGN juga telah mengambil sejumlah tindakan internal.

"Pertama, kami melakukan investigasi bersama dinas kesehatan terkait. Hasil investigasi tersebut nantinya akan diumumkan terkait apa yang menjadi penyebab keracunan tersebut," kata Ketut dalam keterangannya, Rabu (2/9/2026).

Selanjutnya, kata dia, BGN menjatuhkan sanksi suspend kategori berat selama 30 hari terhadap SPPG Sidoarjo, Tanggulangin, Kalitengah.

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Topik Artikel :
BGN Keracunan MBG
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