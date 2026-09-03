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Klaim Kendali AS, Trump Ingin Ganti Nama Selat Hormuz Jadi 'Selat Trump'

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |08:48 WIB
Klaim Kendali AS, Trump Ingin Ganti Nama Selat Hormuz Jadi 'Selat Trump'
Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
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WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengusulkan agar Selat Hormuz dinamai mengikuti namanya, dan kembali mengklaim bahwa jalur perairan penting tersebut berada di bawah kendali Washington. Klaim itu dilontarkan Trump di saat Arab Saudi melaporkan kapal tankernya diserang dan terbakar di Selat Hormuz, menewaskan dua orang.

“Sekarang setelah kita menguasainya di bawah kendali AS, haruskah kita mengubah nama Selat Hormuz menjadi SELAT TRUMP???” tulis Trump dalam sebuah unggahan di media sosial pada Rabu (2/9/2026).

“Seperti Amerika itu sendiri, tempat itu akan menjadi 'lebih panas' daripada sebelumnya!”

Trump melancarkan serangan ke Iran pada Selasa (1/9/2026), menghantam sejumlah sasaran, menewaskan sedikitnya empat orang—termasuk dua anak-anak—dalam sebuah acara pernikahan di kota Sirik, wilayah selatan. Iran menanggapi serangan Selasa tersebut dengan meluncurkan rudal ke pangkalan-pangkalan AS di kawasan itu. Aksi saling serang ini mendorong kenaikan harga minyak sekitar 4 persen.

Meskipun para pejabat AS berulang kali menyatakan bahwa Selat Hormuz kini terbuka dan jutaan barel minyak melintasinya setiap hari, harga minyak tidak turun dalam beberapa minggu terakhir.

Iran tetap bersikersi bahwa jalur perairan tersebut tertutup dan berada di bawah kendalinya.

Pada Rabu, Arab Saudi menuduh Iran melakukan serangan terhadap sebuah kapal tanker minyak yang menewaskan dua orang.

United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), sebuah badan pemantau yang berafiliasi dengan Angkatan Laut Kerajaan Inggris (Royal Navy), terus melaporkan adanya serangan terhadap kapal-kapal di wilayah Hormuz hampir setiap hari.

 

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