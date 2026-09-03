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MNC Love Donation, UTD RSCM Apresiasi Antusiasme Karyawan MNC Group Bantu Ketersediaan Stok Darah

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |14:02 WIB
MNC Love Donation, UTD RSCM Apresiasi Antusiasme Karyawan MNC Group Bantu Ketersediaan Stok Darah
Karyawan MNC Group melakukan donor darah dalam MNC Love Donation (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
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JAKARTA — Unit Transfusi Darah (UTD) Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) mengapresiasi konsistensi dan antusiasme para karyawan MNC Group dalam aksi kemanusiaan donor darah bertajuk “MNC Love Donation” yang digelar MNC Group melalui MNC Peduli. Kegiatan rutin ini dinilai sangat membantu menjaga ketersediaan pasokan darah bagi pasien di rumah sakit rujukan nasional tersebut.

Kali ini, MNC Love Donation berlangsung di iNews Tower lantai 3, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2026). Kegiatan tersebut diikuti secara antusias oleh puluhan hingga ratusan karyawan yang tampak memadati area pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan sejak pagi hari.

Penanggung Jawab Pelayanan Donor Darah RSCM, Mustafa, menyampaikan keaktifan para karyawan MNC Group memberi dampak signifikan bagi pemenuhan stok darah di RSCM.

“Seperti yang kita ketahui, MNC Group selalu rutin mengadakan kegiatan donor darah, di mana antusias pegawainya sangat luar biasa untuk membantu kebutuhan donor darah kami dan juga stok darah kami yang ada di RSCM itu sendiri,” kata Mustafa di iNews Tower, Jakarta.

Ia menambahkan, konsistensi MNC Group yang rutin menyelenggarakan donor darah setiap dua hingga tiga bulan sekali menjadi modal penting bagi RSCM, sebagai rumah sakit rujukan tingkat nasional yang tentunya memerlukan pasokan darah dalam jumlah besar dan berkesinambungan setiap harinya.

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