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MNC Love Donation Kembali Digelar, MNC Peduli Targetkan 400 Kantong Darah dan Buka Donasi Bencana

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |13:32 WIB
MNC Love Donation Kembali Digelar, MNC Peduli Targetkan 400 Kantong Darah dan Buka Donasi Bencana
MNC Love Donation Kembali Digelar (foto: Okezone)
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JAKARTA - MNC Group melalui MNC Peduli kembali menegaskan komitmennya di bidang kemanusiaan dengan menggelar aksi donor darah bertajuk “MNC Love Donation”. Kegiatan yang rutin digelar di kawasan perkantoran MNC Group tersebut kali ini berlangsung di iNews Tower lantai 3, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2026).

Bekerja sama dengan Unit Transfusi Darah (UTD) Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), aksi sosial ini bertujuan membantu memenuhi ketersediaan stok darah sekaligus memupuk rasa empati dan budaya berbagi di kalangan karyawan.

Wakil Ketua Umum MNC Peduli, Syafril Nasution, mengungkapkan kegiatan tersebut merupakan penyelenggaraan donor darah yang keenam kalinya sepanjang 2026 di lingkungan MNC Group. Kali ini, MNC Peduli menargetkan dapat mengumpulkan sebanyak 400 kantong darah.

"Hari ini kembali MNC Peduli melakukan donor darah. Ini untuk yang ke-6 kalinya MNC Peduli di tahun 2026. Kita berharap untuk kali ini bisa mendapatkan 400 kantong dari karyawan di lingkungan MNC Group yang ada di Kebon Sirih ini. Itu yang kita lakukan hari ini," kata Syafril saat diwawancarai di iNews Tower.

Berdasarkan pantauan, antusiasme karyawan MNC Group mengikuti kegiatan donor darah terlihat tinggi. Antrean pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan juga berlangsung tertib.

Menurut Syafril, tingginya antusiasme karyawan membuat MNC Peduli terus menjadikan aksi donor darah sebagai agenda berkala. Kegiatan serupa tidak hanya digelar di Kebon Sirih, tetapi juga di kawasan perkantoran MNC Group lainnya, seperti MNC Studios dan MNC Vision Tower di Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

"Ini luar biasa, belum pernah saya lihat donor darah para peminatnya berkurang, makanya kita lakukan terus. Ini hari ini direncanakan 400, tapi kelihatannya yang mendaftar sudah hampir 400, bisa jadi lebih," tambahnya.

 

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Topik Artikel :
MNC Group donor darah MNC Peduli
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