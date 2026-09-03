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Anggaran BGN 2027 Capai Rp240,2 Triliun, Rp198,96 Triliun untuk MBG Siswa

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |16:35 WIB
Anggaran BGN 2027 Capai Rp240,2 Triliun, Rp198,96 Triliun untuk MBG Siswa
Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono (foto: Okezone)
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JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono memaparkan rincian rencana anggaran lembaganya pada 2027. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp240,2 triliun, dengan sebagian besar digunakan untuk mendukung program pemenuhan Gizi Nasional.

"Ini terbagi dalam dua program. Satu adalah Program Pemenuhan Gizi Nasional, ya, yang di layar ini yang warnanya biru muda, itu sebesar Rp232,87 triliun atau 96,95%," kata Sudaryono dalam rapat bersama Komisi IX DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Sementara itu, sisa anggaran sebesar Rp7,325 triliun atau 3,05% dari total anggaran BGN pada 2027 dialokasikan untuk program dukungan manajemen.

Lebih lanjut, Sudaryono merinci alokasi anggaran berdasarkan fungsi penggunaannya. Pertama, fungsi pendidikan.

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Topik Artikel :
DPR RI MBG BGN
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