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11 Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc Dilantik MA Usai Lolos Fit and Proper Test

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |20:05 WIB
11 Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc Dilantik MA Usai Lolos Fit and Proper Test
Mahkamah Agung (foto: Okezone)
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JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) melantik 11 Hakim Agung dan tiga Hakim Ad Hoc di lingkungan Mahkamah Agung, Rabu (2/9/2026). Pelantikan digelar di Ruang Prof. Koesoemah Atmadja, Tower MA RI, Jakarta.

Pelantikan dipimpin langsung Ketua Mahkamah Agung, Sunarto. Dalam agenda tersebut, para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc yang dilantik juga mengucapkan sumpah jabatan.

Seluruh hakim yang dilantik telah dinyatakan lulus dalam rangkaian seleksi yang digelar sejak Maret 2026. Tahapan seleksi meliputi seleksi administrasi, uji kualitas, pemeriksaan kesehatan dan kepribadian, serta wawancara. Proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR RI.

Sebanyak 11 Hakim Agung akan bertugas di Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, serta Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Khusus Pajak.

Sementara itu, tiga Hakim Ad Hoc yang dilantik terdiri dari dua Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia (HAM) dan satu Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Berikut daftar 11 Hakim Agung dan tiga Hakim Ad Hoc yang dilantik:

HAKIM AGUNG

Kamar Pidana

1. Syamsul Arief
2. Sugiyanto
3. Sudharmawatiningsih
4. Dhifla Wiyani

 

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