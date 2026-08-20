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Breaking News! MA Terbitkan Aturan Larang Ajukan Banding dan Kasasi Putusan Bebas

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |12:32 WIB
Breaking News! MA Terbitkan Aturan Larang Ajukan Banding dan Kasasi Putusan Bebas
MA Terbitkan Aturan Larang Ajukan Banding dan Kasasi Putusan Bebas
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JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 pada Rabu (19/8). SEMA tersebut diterbitkan untuk memberikan pedoman terkait upaya hukum dalam perkara pidana.

Ketua Mahkamah Agung, Sunarto menjelaskan, dengan diterbitkannya SEMA 4/2026, MA secara resmi mencabut ketentuan yang sebelumnya diatur dalam SEMA 8/2011.

"Dengan diterbitkannya SEMA ini Mahkamah Agung bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pencari keadilan dan menciptakan kesatuan hukum terkait adanya perbedaan penafsiran dalam pengajuan upaya hukum terhadap putusan bebas dan lepas," jelas Sunarto dikutip dari YouTube Mahkamah Agung RI, Kamis (20/8/2026).

Salah satu ketentuan yang ditegaskan dalam SEMA tersebut yakni larangan mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi terhadap putusan bebas.

"Pertama terhadap putusan bebas upaya hukum banding atau kasasi secara mutlak tidak diperbolehkan," tegas Sunarto.

Selain itu, MA mengatur mengenai terdakwa yang mendapatkan putusan lepas. Terdakwa wajib dikeluarkan dari tahanan sejak putusan tersebut diucapkan.

Namun apabila penuntut umum mengajukan upaya hukum, kewenangan penahanan beralih kepada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

"Kedua, terhadap putusan lepas, terdakwa wajib dikeluarkan dari tahanan sejak putusan diucapkan. Jika penuntut umum banding, wewenang untuk penahanan beralih ke Pengadilan Tinggi," lanjut dia.

 

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Topik Artikel :
Kejagung MA Mahkamah Agung
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