Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Keluarkan 5 Imbauan Terkait Abu Vulkanik Anak Krakatau, Ini Daftarnya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |11:56 WIB
Pemerintah Keluarkan 5 Imbauan Terkait Abu Vulkanik Anak Krakatau, Ini Daftarnya
llustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Aktivitas Gunung Anak Krakatau pada Minggu (6/9/2026) telah mengirimkan abu vulkanik ke sejumlah wilayah di Indonesia, dari Jakarta, Banten, hingga Lampung. Sebaran abu vulkanik ini tidak hanya menyebabkan gangguan penerbangan dan aktivitas warga, tetapi juga berpotensi berdampak pada kesehatan masyarakat.

Menanggapi situasi ini, pemerintah menyampaikan imbauan kepada warga di wilayah terdampak sebaran abu vulkanik Anak Krakatau sebagai berikut:

  1. Gunakan masker saat keluar rumah

Masyarakat diimbau untuk mengenakan masker yang tepat saat melakukan aktivitas di luar rumah. Masker yang disarankan adalah jenis N95 atau KN95 yang mampu menyaring partikel debu vulkanik.

  1. Gunakan kacamata pelindung dan hindari softlens

Selain mengenakan masker, masyarakat juga diimbau mengenakan kacamata pelindung saat keluar rumah. Penggunaan softlens tidak disarankan selama sebaran debu vulkanik masih menyelimuti wilayah Anda.

  1. Kurangi aktivitas luar ruangan

Selama udara masih dipenuhi debu vulkanik, sebaiknya warga mengurangi aktivitas di luar ruangan.

  1. Kurangi kecepatan dan tingkatkan kewaspadaan saat berkendara

Debu vulkanik dapat mengurangi jarak pandang dan menyebabkan permukaan jalan menjadi licin. Karena itulah, sebaiknya pengendara mengurangi kecepatan dan meningkatkan kewaspadaan saat mengemudi.

  1. Cuci tangan dan wajah

Masyarakat diimbau mencuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan dan tempat terbuka.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/482/3240396//menkes-BsdR_large.jpg
Erupsi Anak Krakatau, Menkes: Kalau Bisa Jangan Keluar Rumah Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/338/3240393//kepala_bnpb_letjen_tni_suharyanto-2yqH_large.jpg
Atasi Sebaran Abu Vulkanik di Jakarta, BNPB Akan Gelar Modifikasi Cuaca Hari ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/337/3240390//gunung_anak_krakatau-lsI4_large.jpeg
BMKG Pastikan Tak Ada Anomali Muka Air Laut Akibat Erupsi Anak Krakatau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/482/3240389//masker-qsOF_large.png
Masker untuk Mencegah Abu Vulkanik Erupsi Anak Krakatau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/338/3240386//ilustrasi-KlBc_large.jpg
Sebaran Abu Vulkanik Anak Krakatau Capai Jakarta, Warga Diimbau Kenakan Masker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/337/3240384//pantauan_sebaran_abu_vulkanik_oleh_bmkg-U2zO_large.jpg
BMKG Pantau Sebaran Abu Vulkanik Anak Krakatau: Jangkau Jakarta hingga Bengkulu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement