JAKARTA - Aktivitas Gunung Anak Krakatau pada Minggu (6/9/2026) telah mengirimkan abu vulkanik ke sejumlah wilayah di Indonesia, dari Jakarta, Banten, hingga Lampung. Sebaran abu vulkanik ini tidak hanya menyebabkan gangguan penerbangan dan aktivitas warga, tetapi juga berpotensi berdampak pada kesehatan masyarakat.
Menanggapi situasi ini, pemerintah menyampaikan imbauan kepada warga di wilayah terdampak sebaran abu vulkanik Anak Krakatau sebagai berikut:
Masyarakat diimbau untuk mengenakan masker yang tepat saat melakukan aktivitas di luar rumah. Masker yang disarankan adalah jenis N95 atau KN95 yang mampu menyaring partikel debu vulkanik.
Selain mengenakan masker, masyarakat juga diimbau mengenakan kacamata pelindung saat keluar rumah. Penggunaan softlens tidak disarankan selama sebaran debu vulkanik masih menyelimuti wilayah Anda.
Selama udara masih dipenuhi debu vulkanik, sebaiknya warga mengurangi aktivitas di luar ruangan.
Debu vulkanik dapat mengurangi jarak pandang dan menyebabkan permukaan jalan menjadi licin. Karena itulah, sebaiknya pengendara mengurangi kecepatan dan meningkatkan kewaspadaan saat mengemudi.
Masyarakat diimbau mencuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan dan tempat terbuka.
(Rahman Asmardika)
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