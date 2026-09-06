Pemerintah Keluarkan 5 Imbauan Terkait Abu Vulkanik Anak Krakatau, Ini Daftarnya

JAKARTA - Aktivitas Gunung Anak Krakatau pada Minggu (6/9/2026) telah mengirimkan abu vulkanik ke sejumlah wilayah di Indonesia, dari Jakarta, Banten, hingga Lampung. Sebaran abu vulkanik ini tidak hanya menyebabkan gangguan penerbangan dan aktivitas warga, tetapi juga berpotensi berdampak pada kesehatan masyarakat.

Menanggapi situasi ini, pemerintah menyampaikan imbauan kepada warga di wilayah terdampak sebaran abu vulkanik Anak Krakatau sebagai berikut:

Gunakan masker saat keluar rumah

Masyarakat diimbau untuk mengenakan masker yang tepat saat melakukan aktivitas di luar rumah. Masker yang disarankan adalah jenis N95 atau KN95 yang mampu menyaring partikel debu vulkanik.

Gunakan kacamata pelindung dan hindari softlens

Selain mengenakan masker, masyarakat juga diimbau mengenakan kacamata pelindung saat keluar rumah. Penggunaan softlens tidak disarankan selama sebaran debu vulkanik masih menyelimuti wilayah Anda.

Kurangi aktivitas luar ruangan

Selama udara masih dipenuhi debu vulkanik, sebaiknya warga mengurangi aktivitas di luar ruangan.

Kurangi kecepatan dan tingkatkan kewaspadaan saat berkendara

Debu vulkanik dapat mengurangi jarak pandang dan menyebabkan permukaan jalan menjadi licin. Karena itulah, sebaiknya pengendara mengurangi kecepatan dan meningkatkan kewaspadaan saat mengemudi.

Cuci tangan dan wajah

Masyarakat diimbau mencuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan dan tempat terbuka.

(Rahman Asmardika)

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