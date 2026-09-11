Jelang Persija vs Persib, Polisi Imbau Warga Hindari Kawasan GBK!

JAKARTA - Persija bakal melawan Persib dalam pertandingan Liga 1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Sabtu 12 September 2026 sore. Masyarakat pun diminta menghindari kawasan SUGBK untuk mengantisipasi kemacetan.

Imbauan tersebut disampaikan Ditlantas Polda Metro Jaya melalui akun media sosial resminya pada Jumat (11/9/2026). Petugas kepolisian bakal melakukan rekayasa arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar SUGBK pada Sabtu (12/9).

"Tetap ikuti rekayasa lalu lintas serta arahan petugas di lapangan demi keamanan, ketertiban, dan kelancaran bersama," kata Ditlantas Polda Metro Jaya melalui akun Instagram @tmcpoldametro sebagaimana dilihat pada Jumat (11/9/2026).

Polisi menyebutkan peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas diperkirakan terjadi di sejumlah ruas jalan sekitar SUGBK. Rekayasa lalu lintas akan dilakukan di Jalan Pintu Satu Senayan, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan Gerbang Pemuda.

"Menjelang pertandingan Persija vs Persib di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu, 12 September 2026, diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar kawasan GBK," tuturnya.