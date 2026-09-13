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Momen Akrab Prabowo, Modi, Putin dan Xi Jinping di KTT BRICS India

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |11:03 WIB
Momen Akrab Prabowo, Modi, Putin dan Xi Jinping di KTT BRICS India
Momen Akrab Prabowo, Modi, Putin dan Xi Jinping di KTT BRICS
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berbincang hangat dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin, serta Presiden China Xi Jinping di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, India pada Sabtu (12/9/2026).

Momen itu dibagikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya. Pertemuan singkat tersebut berlangsung dalam suasana akrab dan bersahabat.

“Keempat pemimpin tampak berbincang dalam suasana hangat dan bersahabat sebelum sesi pembukaan dimulai,” tulis Seskab Teddy.

Prabowo tampak berada bersama Putin ketika Modi dan Xi Jinping bergabung dalam perbincangan. Interaksi tersebut memperlihatkan kedekatan komunikasi antarpemimpin di sela agenda resmi pertemuan multilateral.

Momen tersebut menjadi salah satu gambaran diplomasi personal yang turut mewarnai kehadiran Presiden Prabowo pada KTT BRICS. Di luar sesi formal, pertemuan antarpemimpin memberikan ruang untuk membangun komunikasi serta memperkuat hubungan baik antarnegara.

Keikutsertaan Prabowo dalam KTT BRICS ke-18 juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia untuk terus aktif berperan dalam berbagai forum internasional dan memperluas kemitraan dengan negara-negara sahabat.

 

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