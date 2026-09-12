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Prabowo: Kehormatan Besar bagi Indonesia Bergabung dalam BRICS

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |22:05 WIB
Prabowo: Kehormatan Besar bagi Indonesia Bergabung dalam BRICS
Presiden Prabowo Subianto di forum BRICS (foto: Biro Pers Kepresidenan)
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JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan penghormatan besar karena negaranya bisa ikut serta dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS yang digelar di New Delhi, India.

Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri sesi terbatas bertema “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism” dalam rangkaian KTT BRICS. Sesi tersebut diikuti oleh para pemimpin negara anggota BRICS untuk membahas penguatan tata kelola global yang inklusif serta kerja sama multilateral.

Dalam sambutannya, Prabowo terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada Perdana Menteri (PM) Republik India Narendra Modi selaku tuan rumah sekaligus Ketua BRICS tahun ini atas sambutan dan keramahtamahan yang diberikan kepada delegasi Indonesia. Dia juga menyampaikan penghargaan atas kepemimpinan PM Modi dalam memimpin BRICS.

“Izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan terima kasih kepada tuan rumah dan Ketua BRICS tahun ini atas sambutan hangat serta keramahan luar biasa yang diberikan kepada delegasi kami. Saya juga ingin memberikan apresiasi atas kepemimpinan hebat yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri Shri Narendra Modi dalam memimpin BRICS," kata Prabowo, Sabtu (12/9/2026).

 

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