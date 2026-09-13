Delegasi RI Hadiri Pertemuan Jalur Sutra Maritim di China

JAKARTA – Delegasi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (Gamki) mengikuti rangkaian ‘The 4th Maritime Silk Road Youth Exchange Camp’ di Fuzhou, Fujian, China. Sebanyak 19 anggota delegasi berasal dari Sumatera Utara, Maluku dan Papua Selatan.

"Delegasi GAMKI yang tergabung dalam Youth Economic Fellowship Indonesia (YEFI), ini membawa produk UMKM masing-masing, antara lain kain tenun dari berbagai daerah Nusantara, olahan vanilli, kapulaga, durian, dan lainnya,’’ ujar kata Ketua Umum DPP Gamki Sahat Martin Philip Sinurat, Minggu (12/9/2026).

‘’Kunjungan ini menjadi pengalaman berharga untuk membuka wawasan, pengalaman, serta peluang dan relasi bisnis ke depan," lanjut Sahat.

Dikatakannya, Provinsi Fujian, dengan dua kota utama Fuzhou dan Fuqing, dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan dan investasi penting di kawasan Tiongkok Tenggara serta memiliki hubungan kerja sama erat dengan Indonesia.



“Selama di Fujian ini kami juga melihat bagaimana para diaspora asal Fujian dari berbagai negara sangat hormat dan memperhatikan kampung halamannya,’’ujarnya.

‘’Hal itu kita lihat pada tahun 1990-an, saat perantau asal Fujian yang sukses di Indonesia seperti Liem Sioe Liong, Tahir, Djohar Sutanto, The Ning King dan lainnya, bahu-membahu berinvestasi ke tanah leluhurnya,’’lanjutnya.

Guru Besar Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Fransina Latumahina ini menambahkan, perjalanan Ke Fuzhou, memberikan inspirasi dan membuka wawasan sebagai entrepeneur sekaligus akademisi.

“Saya belajar banyak tentang kegigihan usaha, tentang integritas diri untuk maju dan berkembang dari keberhasilan pengusaha di China,’’ujarnya.