KTT BRICS, Prabowo Gaungkan Semangat Persatuan Bangsa-Bangsa

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membawa semangat persatuan bangsa-bangsa Global South, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS 2026 di New Delhi, India, Sabtu (12/9/2026).

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengangkat pepatah Indonesia sebagai pesan tentang pentingnya kebersamaan dalam menghadapi tantangan global.

"Ada pepatah lama di Indonesia, ‘Bersatu kita teguh, terpecah kita runtuh’," kata Prabowo.

Baginya, pepatah tersebut bukan sekadar ungkapan tentang persatuan. Pesan itu mencerminkan semangat yang sejak puluhan tahun lalu telah menyatukan negara-negara Asia dan Afrika dalam perjuangan untuk berdiri sejajar, menentukan masa depannya sendiri, serta memperjuangkan kepentingan bersama.

"Kearifan sederhana ini mencerminkan semangat yang menyatukan negara-negara Global Selatan, negara-negara dari Asia dan Afrika, beberapa dekade lalu di Bandung," ujarnya.