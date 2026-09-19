Profil Danny Setiawan, Dari Camat hingga Gubernur Jawa Barat

Mantan Gubernur Jabar Danny Setiawan semasa hidup (foto: Wikipedia)

JAKARTA - Kabar duka menyelimuti masyarakat Jawa Barat. Mantan Gubernur Jawa Barat periode 2003-2008, Danny Setiawan, meninggal dunia pada Sabtu (19/9/2026).

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Danny Setiawan. Menurut Dedi, almarhum telah mendedikasikan hidupnya untuk pembangunan di Jawa Barat.

“Kami menyampaikan kabar duka. Innalillahi wa innailaihi rojiun. Telah meninggalkan kita semua, Bapak Haji Danny Setiawan, mantan Gubernur Jawa Barat,” kata Dedi.

Profil Danny Setiawan

Danny Setiawan merupakan politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2003-2008. Ia lahir pada 28 Agustus 1945.

Danny Setiawan menempuh pendidikan hingga jenjang doktoral (S3). Ia juga pernah mengikuti pendidikan di Sekolah Perwira Cadangan (SEPACAD) ABRI, Rindam VIII Brawijaya, pada 1998.

Dalam kehidupan pribadi, Danny Setiawan telah berkeluarga. Ia menikah dengan Rinania Sastrawiguna.