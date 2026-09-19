Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Danny Setiawan, Dari Camat hingga Gubernur Jawa Barat

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |09:37 WIB
Profil Danny Setiawan, Dari Camat hingga Gubernur Jawa Barat
Mantan Gubernur Jabar Danny Setiawan semasa hidup (foto: Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA - Kabar duka menyelimuti masyarakat Jawa Barat. Mantan Gubernur Jawa Barat periode 2003-2008, Danny Setiawan, meninggal dunia pada Sabtu (19/9/2026).

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Danny Setiawan. Menurut Dedi, almarhum telah mendedikasikan hidupnya untuk pembangunan di Jawa Barat.

“Kami menyampaikan kabar duka. Innalillahi wa innailaihi rojiun. Telah meninggalkan kita semua, Bapak Haji Danny Setiawan, mantan Gubernur Jawa Barat,” kata Dedi.

Profil Danny Setiawan

Danny Setiawan merupakan politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2003-2008. Ia lahir pada 28 Agustus 1945.

Danny Setiawan menempuh pendidikan hingga jenjang doktoral (S3). Ia juga pernah mengikuti pendidikan di Sekolah Perwira Cadangan (SEPACAD) ABRI, Rindam VIII Brawijaya, pada 1998.

Dalam kehidupan pribadi, Danny Setiawan telah berkeluarga. Ia menikah dengan Rinania Sastrawiguna.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/337/3242974//mantan_gubernur_jabar_danny_setiawan-Hit7_large.jpg
Mantan Gubernur Jabar Danny Setiawan Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement