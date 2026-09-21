Breaking News! KPK OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara



JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Salah satu yang terjaring dalam operasi senyap kali ini ialah Bupati Bolaang Mongondow Utara, Sirajudin Lasena.

Hal itu sebagaimana dikonfirmasi Ketua KPK, Setyo Budiyanto. Ia juga mengonfirmasi yang bersangkutan terjaring di wilayah Jakarta.

"Benar, sedang ada kegiatan di lapangan," kata Setyo saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Senin (21/9/2026).

Meski begitu, Setyo belum menjelaskan lebih mendetail perihal OTT ini. Termasuk berapa orang yang terjaring dan barang bukti yang ditemukan.

Konstruksi perkara terkait operasi senyap ini akan dijabarkan saat konferensi pers penetapan tersangka dan penahanan para pihak yang terjaring.

Sebagaimana diketahui, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang tertangkap dalam peristiwa OTT.

(Awaludin)

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