Pemerintah Optimis Indonesia Akan Menjadi Pusat Halal Dunia

JAKARTA - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menegaskan, forum internasional Halal 20 (H20) 2026, menjadi momentum penting untuk mewujudkan visi halal Indonesia yang memberikan manfaat bagi masyarakat dunia.

Tingginya partisipasi internasional tersebut, menunjukan bahwa H20 semakin berkembang sebagai forum yang mempertemukan negara dan berbagai pemangku kepentingan halal dari berbagai penjuru dunia.

‘’Forum ini sekaligus memperkuat konektivitas dan kolaborasi dalam membangun ekosistem halal global,’’ ujar Haikal Hasan, Senin (21/9/2026).

Babe Haikal --panggilan akrabnya -- berharap, H20 dapat terus berkembang dan semakin mendunia sehingga mampu menjadi ruang strategis bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam pengembangan ekosistem halal internasional.

Perkembangan H20, lanjutnya, menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi besar Indonesia di bidang halal sebagaimana cita-cita Presiden Prabowo Subianto, yakni menjadikan halal Indonesia tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia.

“Dan pada waktunya, terwujud cita-cita harapan kita, harapan Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa halal Indonesia untuk masyarakat dunia, dan Indonesia menjadi pusat halal dunia,” ujarnya.