Pemimpin Gontor Persilakan Santri Protes jika Gaya Hidupnya Berlebihan

JAKARTA - Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, K.H. Hasan Abdullah Sahal, mempersilakan para santri memprotes hingga mendemonstrasi dirinya jika gaya hidupnya melebihi para santri.

Hal itu disampaikan Hasan Sahal di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan sambutan dalam Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026).

Hasan Sahal menegaskan dirinya tidak boleh memiliki pola hidup yang jauh berbeda dengan para santri, mulai dari makanan, pakaian, kendaraan hingga tempat tinggal.

"Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Presiden. Boleh disaksikan kalau makan saya, pakaian saya, kendaraan saya, rumah saya, apalagi melebihi makanan santri, pakaian santri, kereta kendaraan santri, rumah santri. Protes boleh," kata Hasan Sahal.

Dia bahkan mempersilakan para santri mengkritik atau melakukan demonstrasi apabila dirinya hidup lebih mewah dibandingkan mereka.