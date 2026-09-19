Pemimpin Gontor: Kedatangan Presiden Prabowo Insyaallah Membarkahi

JAKARTA - Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, K.H. Hasan Abdullah Sahal, menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto dalam Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG), Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026).

Hasan Sahal menilai kedatangan Prabowo dalam momentum satu abad Gontor sangat tepat. Dia pun berharap kehadiran Presiden membawa keberkahan bagi Gontor dan bangsa Indonesia.

"Saya berdiri ini benar-benar rasanya nyaman. Ada kenyamanan karena apa yang ada di depan saya ini Bapak Presiden Republik Indonesia. Bapak Presiden, kedatangan Bapak hari ini tepat sekali," kata Hasan Sahal.

Hasan Sahal mengungkapkan dirinya telah beberapa kali berbincang dengan Prabowo. Dia berharap hubungan Presiden dengan Gontor terus dilandasi sikap saling percaya.

"Sudah satu kali, dua kali, tiga kali, sekarang yang keempat kali. Maka saya, insyaallah, selama Pak Presiden khusnudzon kepada saya, dengan Gontor, insyaallah Gontor khusnudzon kepada Bapak Presiden," ujarnya.