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Indonesia dan Papua Nugini Sepakat Perkuat dan Bangun Kawasan Perbatasan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |23:42 WIB
Indonesia dan Papua Nugini Sepakat Perkuat dan Bangun Kawasan Perbatasan
RI dan Papua Nugini Sepakat Perkuat dan Bangun Perbatasan
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JAKARTA - Pemerintah Indonesia bersama Papua Nugini mendorong penguatan kerja sama pengelolaan perbatasan yang tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan dan administrasi. Namun juga konektivitas, perdagangan, investasi, dan pembangunan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan.

Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP RI Tito Karnavian menegaskan, pengembangan kawasan perbatasan merupakan bagian penting dari upaya menjadikan perbatasan sebagai pusat kegiatan ekonomi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua sisi perbatasan.

“Mandat lain dari lembaga kami adalah mengembangkan kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan bukanlah halaman belakang Indonesia,’’ujar Tito dikutip, Senin (21/9/2026).

‘’Kami ingin menjadikannya sebagai halaman depan. Tidak hanya untuk kegiatan lintas batas, tetapi seluruh kawasan PLBN juga harus dikembangkan. Presiden menyampaikan kepada saya bahwa PLBN harus menjadi pusat kegiatan ekonomi,” lanjutnya.

Tito menjelaskan, pengembangan kawasan PLBN dilakukan melalui pembagian zona yang tidak hanya mendukung pelayanan administrasi dan lintas batas, tetapi juga aktivitas ekonomi dan perdagangan.

“Karena itu, di setiap PLBN terdapat apa yang kami sebut sebagai zona inti. Zona inti digunakan untuk kegiatan administrasi dan lintas batas. Kemudian terdapat zona pendukung yang dikembangkan untuk berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan, seperti pasar dan kegiatan lainnya,” katanya.

 

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