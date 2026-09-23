Kawal Aspirasi, Igor Gregory Dayefiandro Dorong Peningkatan Jaringan Listrik untuk Warga Kepahiang

Ketua DPRD Kepahiang Igor Gregory Dayefiandro mengawal dan menyampaikan aspirasi warga untuk penambahan tiang dan jaringan listrik.

KEPAHIANG - Merespons keluhan warga Desa Pelangkian mengenai minimnya pasokan listrik, Ketua DPRD Kepahiang Igor Gregory Dayefiandro langsung memanggil pihak PLN. Langkah tersebut merupakan bentuk pengawalan atas petisi warga yang meminta penambahan tiang dan jaringan listrik di tiga dusun.

Keluhan itu disampaikan langsung kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang, Igor Gregory Dayefiandro. Warga berharap keterbatasan daya listrik di Dusun 1, 2, dan 3 Desa Pelangkian bisa segera ditindaklanjuti bersama PLN.

“Tujuan kami ke sini bersilaturahmi dengan Bapak Ketua DPRD Kepahiang, sekaligus menyampaikan laporan dari masyarakat perihal kekurangan tiang listrik yang mengakibatkan daya listrik di Dusun 1, 2, dan 3 Desa Pelangkian minim,” ungkap warga Pelangkian, Pety, Rabu (23/9/2026).

Masyarakat Pelangkian berharap penambahan tiang listrik dapat segera direalisasikan demi menunjang kebutuhan kelistrikan warga. “Harapan kami pemasangan tiang listrik dapat direalisasikan di Dusun 1, 2, dan 3 Pelangkian,” tutur Pety.

Menindaklanjuti keluhan tersebut, Igor Gregory Dayefiandro mengundang pihak PLN untuk membahas persoalan itu bersama masyarakat dan perangkat desa. Ia juga meminta titik-titik yang paling membutuhkan penambahan jaringan dipetakan langsung di lapangan.

“Perangkat desa harus hadir bersama PLN untuk memastikan titik-titik mana yang vital, tempat kebutuhan tegangan listriknya sangat tinggi. Masyarakat yang paling membutuhkan bisa diprioritaskan,” kata legislator Partai Perindo ini.

Langkah tersebut sejalan dengan semangat Perindo Pro Ekonomi yang menempatkan kebutuhan infrastruktur dasar sebagai bagian penting dalam menopang aktivitas dan produktivitas masyarakat. Bagi warga desa, akses listrik yang memadai bukan hanya menunjang kebutuhan rumah tangga, melainkan juga mendukung berbagai kegiatan ekonomi.