Raih Kursi Terbanyak, Kader Perindo Ditunjuk Jadi Pimpinan Sementara DPRD Kepahiang

KEPAHIANG - Ketua DPD Perindo Kabupaten Kepahiang, Igor Gregory Deyefiandro, berhasil ditunjuk sebagai pimpinan sementara DPRD Kabupaten Kepahiang.

Setelah penyerahan palu sidang dari pimpinan DPRD sebelumnya, pimpinan DPRD sementara kabupaten Kepahiang langsung dipersilahkan memimpin sidang paripurna pertama DPRD Kepahiang periode 2014-2029.

Dalam penyampaiannya Igor mengajak seluruh anggota DPRD Kepahiang untuk bersama-sama meningkatkan kinerja, khususnya kinerja dalam membantu masyarakat.

"Mari bersama meningkatkan kinerja kita untuk kesejahteraan rakyat," katanya.

DPRD Kepahiang memiliki 25 anggota legislatif di mana satu kursi dari PKB dan PKS, dua kursi Demokrat, tiga kursi dari Gerindra dan PDI Perjuangan, dan lima kursi dari partai Golkar, partai Nasdem dan partai Perindo.