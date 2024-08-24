Resmi Didukung Perindo di Pilkada Lamongan, Yuhronur Effendi: Amanat Ini Akan Saya Perjuangkan Sekuat Tenaga

LAMONGAN - Bupati Lamongan yang juga petahana di Pilkada Lamongan, Yuhronur Efendi berjanji akan menjaga amanat dari Partai Perindo Sebaik mungkin.

"Amanat ini akan saya perjuangkan dengan sekuat tenaga, dengan segenap kemampuan kami, kami akan menang di kontestasi Pilkada nanti," kata Yuhronur.

Diketahui, bertempat di kantor DPD Partai Perindo Lamongan, Partai Perindo menyerahkan berkas B1KWK kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Lamongan, Yuhronur Efendi-Dirham Akbar Aksara. Berkas tersebut merupakan bukti dukungan Partai Perindo pada pasangan Yuhronur-Dirham. Partai Perindo Yakin pasangan incumbenr ini akan memenangi Pilkada Lamongan pada November mendatang.

Penyerahan berkas B1KWK dari DPP Partai Perindo ke pasangan bupati dan wakil bupati Lamongan, Yuhronur-Dirham, berlangsung di kantor DPD Partai Perindo Lamongan di Jalan Kombespol M Duryat pada Sabtu (24/8/2024).

Penyerahan dihadiri wakil Ketua DPW Perindo Jawa Timur sekaligus ketua desk Pilkada Jawa Timur, Laili Fitria. Berkas itu nantinya akan digunakan untuk melengkapi berkas pendaftaran calon kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Lamongan.