Partai Perindo Resmi Dukung Yuhronur-Dirham di Pilkada Lamongan

LAMONGAN - Bertempat di kantor DPD Partai Perindo Lamongan, Partai Perindo menyerahkan berkas B1KWK kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Lamongan, Yuhronur Efendi-Dirham Akbar Aksara. Berkas tersebut merupakan bukti dukungan Partai Perindo pada pasangan Yuhronur-Dirham. Partai Perindo Yakin pasangan incumbenr ini akan memenangi Pilkada Lamongan pada November mendatang.

Penyerahan berkas B1KWK dari DPP Partai Perindo ke pasangan bupati dan wakil bupati Lamongan, Yuhronur-Dirham, berlangsung di kantor DPD Partai Perindo Lamongan di Jalan Kombespol M Duryat pada Sabtu (24/8/2024).

Penyerahan dihadiri wakil Ketua DPW Perindo Jawa Timur sekaligus ketua desk Pilkada Jawa Timur, Laili Fitria. Berkas itu nantinya akan digunakan untuk melengkapi berkas pendaftaran calon kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Lamongan.

Pada pemilihan kepala daerah sebelumnya, Partai Perindo juga mendukung Yuhronur Efendi. Jatuhnya pilihan pada petahana ini melalui sejumlah tahap mulai seleksi hingga pertimbangan hasil survei calon kepala daerah.

Jika pada pilkada sebelumnya Yuhronur berpasangan dengan KH Abdul Rouf, kali ini bupati incumben berpasangan dengan Dirham, pemuda yang masih berusia 28 tahun.