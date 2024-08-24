Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS BALI

Prosesi Adat Pitra Yadnya dan Atma Wedana, Perindo Siagakan Ambulans dan Mobil Ngayah untuk Warga

Yunda Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |18:15 WIB
Mobil Ngayah
KARANGASEM - Kader Perindo, I Nyoman Widana mengungkapkan bahwa prosesi adat Pitra Yadnya dan Atma Wedana Para Gotra Tri Semaya, di Desa Adat Adat Geglang untuk mensucikan roh leluhur.

"Acara ini untuk menyucikan roh leluhur untuk menuju alam sana," kata Kader Partai Perindo, I Nyoman Widana.

Pasemetonan para Gotra Tri Semaya, yang terdiri dari Pasek Tatar, Pasek Gelgel, Arya Wang Bang Pinatih dan Arya Kenceng Dusun Kalanganyar, Desa Adat Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, menggelar Pitra Yadnya dan Atma Wedana

Ada 75 orang Sawa atau jenazah, yang diaben pada upacara ini. Ngaben digelar secara gotong royong bersama 163 kepala keluarga dengan biaya masing-masing sawa (jenazah) sebesar Rp5 juta, serta iuran wajib Rp200 ribu per kepala keluarga.

Dalam kegiatan ini, Kader Partai Perindo, I Nyoman Widana, ikut ngayah, bergabung dalam upakara. Tak hanya itu, Partai Perindo juga memberi bantuan sebuah mobil, dan ambulance, yang sangat membantu warga dalam upacara Yadnya.

Keterlibatan Partai Perindo dalam upacara Yadnya, menunjukkan aksi nyata, komitmen dalam mendukung kelestarian seni dan budaya serta adat istiadat masyarakat. 

(Khafid Mardiyansyah)

      
