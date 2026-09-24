Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ibu Melahirkan di KRL Rangkasbitung–Tanah Abang, Petugas dan Penumpang Bantu Persalinan

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |14:06 WIB
Ibu Melahirkan di KRL Rangkasbitung–Tanah Abang, Petugas dan Penumpang Bantu Persalinan
llustrasi.
A
A
A

JAKARTA — Seorang penumpang perempuan melahirkan di dalam gerbong Commuter Line relasi Rangkasbitung–Tanah Abang pada Kamis (24/9/2026) sekitar pukul 10.55 WIB. Proses persalinan darurat tersebut berjalan lancar dengan bantuan petugas KAI Commuter dan sesama pengguna saat kereta berhenti sementara di Stasiun Rawa Buntu.

Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan, menjelaskan bahwa peristiwa ini terjadi di Commuter Line No. 1689. Penumpang hamil tua yang saat itu duduk di kursi prioritas tiba-tiba merasakan kontraksi hebat dan akan melahirkan.

Petugas pengamanan kereta kemudian segera berkoordinasi dengan masinis dan tim stasiun untuk mempersiapkan tindakan darurat. Kereta pun dihentikan sementara di Stasiun Rawa Buntu untuk melakukan proses persalinan penumpang tersebut.

Persalinan yang dilakukan di gerbong kereta dengan bantuan petugas kesehatan stasiun dan para penumpang berlangsung lancar hingga bayi lahir dengan selamat.

"Selanjutnya, ibu dan bayi langsung dilarikan ke Puskesmas Rawa Buntu untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut," kata Leza.

Atas kejadian ini, KAI Commuter mengimbau seluruh pengguna untuk tidak ragu meminta bantuan kepada petugas di stasiun maupun di dalam kereta jika membutuhkan pertolongan darurat.

"Selalu utamakan kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan saat menggunakan Commuter Line. Khusus bagi penumpang hamil, pastikan selalu memantau Hari Perkiraan Lahir (HPL). Jika sudah mendekati hari persalinan, diimbau untuk lebih siaga dan mengurangi aktivitas di area umum," pungkas Leza.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/320/3243851//krl-Mzwb_large.jpg
KAI Impor KRL Bekas dari Jepang hingga Disetujui DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/320/3243284//krl-amNw_large.jpg
KRL Bogor Tambah 4 Perjalanan Mulai Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/338/3243243//viral-E1U8_large.jpg
Duh! KRL Tangerang-Duri dan KA Bandara Alami Gangguan Akibat Vandalisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/338/3243227//petugas_menangkap_pelaku_pencurian_kabel_di_stasiun_kampung_bandan-si3H_large.jpg
Petugas KAI Tangkap Pencuri Kabel Bonding di Stasiun Kampung Bandan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/338/3242559//viral-sWvQ_large.jpg
Viral! Perjalanan KRL Terlambat karena Handphone Penumpang Terbakar di Stasiun Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/338/3241586//ilustrasi-iFnh_large.jpg
Perjalanan KRL Kembali Normal Pascapenghentian Imbas Gempa Kepulauan Seribu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement