Ibu Melahirkan di KRL Rangkasbitung–Tanah Abang, Petugas dan Penumpang Bantu Persalinan

JAKARTA — Seorang penumpang perempuan melahirkan di dalam gerbong Commuter Line relasi Rangkasbitung–Tanah Abang pada Kamis (24/9/2026) sekitar pukul 10.55 WIB. Proses persalinan darurat tersebut berjalan lancar dengan bantuan petugas KAI Commuter dan sesama pengguna saat kereta berhenti sementara di Stasiun Rawa Buntu.

Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan, menjelaskan bahwa peristiwa ini terjadi di Commuter Line No. 1689. Penumpang hamil tua yang saat itu duduk di kursi prioritas tiba-tiba merasakan kontraksi hebat dan akan melahirkan.

Petugas pengamanan kereta kemudian segera berkoordinasi dengan masinis dan tim stasiun untuk mempersiapkan tindakan darurat. Kereta pun dihentikan sementara di Stasiun Rawa Buntu untuk melakukan proses persalinan penumpang tersebut.

Persalinan yang dilakukan di gerbong kereta dengan bantuan petugas kesehatan stasiun dan para penumpang berlangsung lancar hingga bayi lahir dengan selamat.

"Selanjutnya, ibu dan bayi langsung dilarikan ke Puskesmas Rawa Buntu untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut," kata Leza.

Atas kejadian ini, KAI Commuter mengimbau seluruh pengguna untuk tidak ragu meminta bantuan kepada petugas di stasiun maupun di dalam kereta jika membutuhkan pertolongan darurat.

"Selalu utamakan kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan saat menggunakan Commuter Line. Khusus bagi penumpang hamil, pastikan selalu memantau Hari Perkiraan Lahir (HPL). Jika sudah mendekati hari persalinan, diimbau untuk lebih siaga dan mengurangi aktivitas di area umum," pungkas Leza.

(Rahman Asmardika)

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