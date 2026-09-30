Menteri Jumhur Libatkan Wanadri Dorong Pemulihan Lingkungan

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menggandeng Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri untuk memulihkan lingkungan. Ia menilai, Wanadri memiliki pengalaman panjang dalam mendekatkan manusia dengan alam sekaligus membangun karakter bangsa melalui kecintaan terhadap lingkungan Indonesia.

Kekayaan alam dan keindahan lingkungan hidup, kata Jumur, merupakan salah satu keunggulan Indonesia yang perlu dijaga bersama. Wanadri lama dikenal sebagai organisasi kegiatan alam bebas tertua di Indonesia dengan berbagai aktivitas yang berkaitan erat dengan alam dan lingkungan.

"Wanadri mengajak kita semua untuk memahami, mengakui dan mencintai dan tentu akhirnya menjadi patriot untuk menjaga bangsa ini melalui alam," ujar Menteri Jumhur dalam keterangannya, dikutip Rabu (30/9/2026).

Jumhur mengatakan kehadirannya dalam kegiatan Wanadri di Bandung Barat, Jawa Barat, pada Selasa 29 September sekaligus menunjukkan bahwa organisasi tersebut memiliki perhatian yang sangat kuat terhadap isu lingkungan hidup. Ia pun menyambut baik kesempatan untuk bertemu dan membahas peluang kerja sama antara pemerintah dan Wanadri.

"Jadi saya berbahagia bisa berkumpul bersama Wanadri di sini," katanya.