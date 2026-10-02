Arab Saudi: Houthi 3 Kali Berusaha Serang Makkah dan Madinah dalam 9 Tahun

RIYADH - Arab Saudi telah melaporkan tiga upaya Houthi untuk menargetkan kota suci Mekkah dan Madinah selama sembilan tahun terakhir. Ini termasuk dua insiden pada bulan September, yang memicu kecaman dari negara-negara Arab dan Muslim.

Kelompok Yaman tersebut telah membantah sebagian tuduhan itu.

Berdasarkan tinjauan Anadolu terhadap pernyataan resmi Saudi, dugaan serangan terbaru menargetkan Madinah dan sebuah wilayah di selatan Mekkah, sementara upaya pertama yang dilaporkan terjadi pada Juli 2017.

Mekkah dan Madinah merupakan lokasi bagi situs-situs paling suci dalam Islam, yaitu Masjidil Haram dan Ka'bah di Mekkah serta Masjid Nabawi di Madinah.

Arab Saudi telah memimpin koalisi yang mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional dalam melawan Houthi sejak Maret 2015. Kelompok Yaman tersebut telah menguasai ibu kota Sanaa dan beberapa provinsi sejak September 2014.

Serangan Houthi terhadap Arab Saudi meningkat pada September setelah kelompok itu mengumumkan apa yang mereka sebut sebagai "blokade maritim" terhadap kerajaan tersebut pada bulan Juli, dan kemudian mengklaim telah melancarkan serangan rudal balistik serta pesawat nirawak (drone) terhadap berbagai lokasi dan kapal milik Saudi.

Dua insiden pada bulan September 2026

Pada Kamis, (1/10/2026) koalisi pimpinan Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pesawat nirawak (drone)—yang mereka kaitkan dengan kelompok Houthi—telah menyasar sebuah pembangkit listrik di Madinah.