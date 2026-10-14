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Prabowo Siapkan Revitalisasi 441 RSUD Mulai 2027, Brebes Masuk Daftar Usulan

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |09:58 WIB
Prabowo Siapkan Revitalisasi 441 RSUD Mulai 2027, Brebes Masuk Daftar Usulan
Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma (foto: dok ist)
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JAKARTA - Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menjadi salah satu daerah yang diusulkan menerima program pembangunan dan revitalisasi 441 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut direncanakan mulai berjalan pada 2027.

Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma mengatakan, pembangunan fasilitas baru RSUD Brebes direncanakan berlokasi di halaman SD Negeri 1 Brebes. Saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes tengah menyiapkan lahan dan melengkapi persyaratan yang diminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Brebes menjadi satu dari tiga daerah di Jawa Tengah yang masuk daftar calon penerima program revitalisasi rumah sakit milik pemerintah tahap lanjutan. Dua daerah lainnya adalah Kota Surakarta dan Kabupaten Kudus. Hal tersebut tercantum dalam surat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes tertanggal 29 September 2026.

“Ini program Pak Presiden lewat Kementerian Kesehatan, dan Brebes masuk daftar calon penerimanya. Tugas kami menyiapkan syarat dari pusat dan memindahkan sekolah ke tempat yang layak,” kata Paramitha melalui keterangan resminya, Rabu (14/10/2026).

Gedung baru yang direncanakan dibangun itu akan diberi nama Central Medical Unit (CMU) atau pusat layanan medis terpadu. Berdasarkan konsep awal, bangunan tersebut diproyeksikan memiliki luas sekitar 6.000 meter persegi.

Fasilitas yang akan tersedia meliputi ruang kateterisasi jantung (cathlab), tiga ruang operasi, ruang perawatan intensif bagi pasien dewasa, anak, dan bayi, ruang bersalin, ruang cuci darah, radiologi, serta instalasi gawat darurat (IGD).

 

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