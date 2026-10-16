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Serangan Houthi Digagalkan, Dubes Al Amodi Pastikan Situasi Arab Saudi Kondusif dan Aman

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |22:05 WIB
Serangan Houthi Digagalkan, Dubes Al Amodi Pastikan Situasi Arab Saudi Kondusif dan Aman
Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Al Amodi.
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JAKARTA — Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al Amodi, memastikan situasi keamanan di negaranya tetap terkendali dan kondusif. Jaminan keamanan tersebut disampaikan menyusul adanya aksi penyerangan militer yang dilancarkan kelompok Houthi ke wilayah teritorial Arab Saudi.

“Kami menegaskan kondisi umum di Arab Saudi adalah kondusif, stabil, dan aman, namun demikian, memang terjadi ada penyerangan-penyerangan yang dilancarkan oleh Houthi tadi,” kata Faisal di kantor Kedutaan Besar Arab Saudi, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).

Ia mengungkapkan bahwa milisi Houthi sempat melancarkan serangan menggunakan wahana tanpa awak saat kumandang azan, dengan sasaran wilayah Kota Suci Madinah. Kendati demikian, upaya provokatif tersebut berhasil diredam secara sigap oleh jajaran militer Kerajaan Arab Saudi.

“Pihak keamanan Kerajaan Saudi berhasil menggagalkan drone yang menyerang Arab Saudi, salah satunya adalah yang mengarah kepada kota di Madinah Al-Munawwarah dan terjadi pada saat waktu azan,” jelasnya.

“Alhamdulillah dengan keteguhan kita dan kuasa yang diberikan oleh Allah SWT, militer Saudi dapat menggagalkan tindakan-tindakan tersebut,” imbuhnya.

Faisal menegaskan, pemerintahannya akan mengambil langkah tegas sesuai dengan koridor hukum yang berlaku guna menangkal berbagai ancaman militer serupa. Ia menilai aksi kelompok Houthi tersebut telah mencederai perasaan umat Islam global karena dengan sengaja membidik kawasan suci umat Islam.

“Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh milisi Houthi ini yang telah mencederai perasaan-perasaan dan hati umat Islam di seluruh dunia, termasuk umat Islam yang ada di Indonesia,” tuturnya.

(Rahman Asmardika)

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