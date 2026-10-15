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Konflik Iran-AS Memanas, Kemenlu Pantau Ketat Keamanan WNI di Arab Saudi

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |23:10 WIB
Konflik Iran-AS Memanas, Kemenlu Pantau Ketat Keamanan WNI di Arab Saudi
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Arrmanatha Nasir (foto: Okezone)
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JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI terus memantau perkembangan situasi keamanan di Arab Saudi, menyusul meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Pemerintah memastikan seluruh perwakilan RI di kawasan tersebut telah berada dalam status siaga sejak eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Arrmanatha Nasir, menjelaskan langkah antisipasi tersebut dilakukan mengingat besarnya jumlah warga negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi. Kemenlu juga telah berkomunikasi dengan otoritas Arab Saudi dan negara-negara tetangga untuk memastikan keselamatan WNI.

"Kita tentunya terus memantau situasi di sana, ya. Kita sudah menyampaikan kepada pihak Saudi dan pihak negara tetangga bahwa jumlah WNI di sana cukup besar," kata Arrmanatha di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

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Topik Artikel :
Kemenlu WNI Arab Saudi
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