Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rutin Cuci Darah, Polisi Ini Akui Program JKN Sangat Membantu

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |13:51 WIB
Rutin Cuci Darah, Polisi Ini Akui Program JKN Sangat Membantu
Syaifudin (42), pasien pengobatan gagal ginjal (Foto: Dok BPJS Kesehatan)
A
A
A

PAMEKASAN – Delapan tahun bukan waktu yang singkat bagi Syaifudin (42) dalam menjalani pengobatan gagal ginjal. Dua kali dalam seminggu, ia harus menjalani hemodialisis di sela aktivitasnya sebagai anggota kepolisian. Meski memiliki jadwal pengobatan rutin, Syaifudin tetap berusaha menjalankan tugasnya dengan baik.

Rutinitas tersebut dimulai ketika kondisi kesehatannya menurun setelah penyakit asam uratnya kambuh saat pulang bekerja. Saat itu, ia segera dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan.

“Awalnya asam urat saya kambuh setelah pulang kerja. Saya langsung dibawa ke klinik terdekat untuk diperiksa, kata dokternya asam urat saya tidak terkontrol,” ujar Syaifudin saat ditemui di ruang Hemodialisis RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo, Selasa (29/9/2026).

Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar kreatinin Syaifudin mencapai 25 mg/dL. Setelah menjalani pemeriksaan lanjutan, dokter menyatakan dirinya mengalami gagal ginjal dan membutuhkan terapi hemodialisis.

“Setelah diperiksa, kreatinin saya sudah mencapai 25 mg/dL, jauh di atas batas normal. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, saya didiagnosis mengalami gagal ginjal,” kata Syaifudin.

Syaifudin kemudian dirujuk ke RS Bhayangkara Surabaya untuk mendapatkan penanganan lanjutan, termasuk pembuatan akses pembuluh darah dan menjalani hemodialisis pertama. Setelah itu, ia melanjutkan perawatan rutin di RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo, Pamekasan.

“Setelah dari klinik saya dirujuk ke RS Bhayangkara Surabaya untuk menjalani operasi untuk membuat akses pembuluh darah (akses vaskular) dan dilanjutkan hemodialisis untuk pertama kalinya. Sekarang saya sudah rutin menjalani hemodialisis di RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
JKN Cuci Darah BPJS Kesehatan BPJS
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/337/3246480/bpjs_kesehatan-P2FJ_large.jpg
BPJS Kesehatan Perluas Kerja Sama dengan Asuransi Kesehatan Tambahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/337/3244197/bpjs-zcjp_large.jpg
Pengawasan Berlapis Program Jaminan Kesehatan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/337/3217215/bpjs_kesehatan-v5GF_large.jpg
Jangan Tunggu Sakit, BPJS Kesehatan Imbau Jaga Keaktifan JKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200570/bpjs-sGpc_large.jpg
Data Peserta PBI JK Nonaktif Pengidap Sakit Kronis Tak Sinkron, Ini Penjelasan Mensos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200561/bpjs_pbi-ZOWm_large.jpg
Polemik PBI JK, Pemerintah Reaktivasi 106 Ribu Penderita Penyakit Katastropik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200522/dpr-gJOH_large.jpg
Mensos Ungkap 54 Juta Warga Miskin Belum Dapat PBI JK, 15 Juta Warga Mampu Terima
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement