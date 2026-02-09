Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mensos Ungkap 54 Juta Warga Miskin Belum Dapat PBI JK, 15 Juta Warga Mampu Terima

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |11:42 WIB
Mensos Ungkap 54 Juta Warga Miskin Belum Dapat PBI JK, 15 Juta Warga Mampu Terima
DPR panggil Mensos hingga Menkeu bahas BPJS Kesehatan PBI-JK (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan, ada 54 juta jiwa yang masuk dalam kategori Desil 1 hingga Desil 5 belum menerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Sementara itu, ada 15 juta jiwa yang masuk kategori Desil 6–10 justru menerima PBI JK.

Desil 1–5 merupakan pembagian kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan. Desil 1–5 dikategorikan sebagai warga sangat miskin hingga menengah, sementara Desil 6–10 merupakan warga kelas menengah hingga menengah ke atas.

“Desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI cukup besar, yaitu sebesar 54 juta jiwa lebih,” ungkap Gus Ipul saat Rapat Konsultasi bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

Sementara itu, ia mengakui ada belasan juta di Desil 6–10 atau non-desil justru menerima PBI JK. “Sementara Desil 6 sampai 10 dan non-desil—nanti mohon ini BPS bisa menjelaskan lebih rinci—mencapai 15 juta lebih. Itu yang sebelah kanan bisa dilihat, itu,” ucapnya.

“Di mana yang lebih mampu terlindungi, yang lebih rentan justru menunggu. Ini adalah data yang kita peroleh pada tahun 2025,” tambahnya.

