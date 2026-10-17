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Kapolri Resmikan Desk Ketenagakerjaan di Tingkat Polres

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |19:10 WIB
Kapolri Resmikan Desk Ketenagakerjaan di Tingkat Polres
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto (foto: dok ist)
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meresmikan Desk Ketenagakerjaan Polri tingkat Polres. Hal tersebut untuk memperkuat pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, khususnya para pekerja, melalui penyediaan ruang konsultasi, pengaduan, fasilitasi, serta koordinasi terkait berbagai persoalan ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangan Polri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Suyudi menegaskan bahwa perluasan Desk Ketenagakerjaan hingga tingkat kewilayahan untuk memberikan pelayanan serta mengawal perlindungan hak-hak pekerja.

“Hari ini kita baru saja meresmikan Desk Ketenagakerjaan tingkat kewilayahan. Layanan ini diluncurkan secara serentak pada 35 kesatuan kewilayahan di bawah naungan 14 Polda,” kata Suyudi di Mapolres Jombang, Jawa Timur, Sabtu (17/10/2026).

Suyudi menjelaskan, Desk Ketenagakerjaan diharapkan menjadi salah satu kanal bagi pekerja untuk memperoleh konsultasi, menyampaikan pengaduan dan aspirasi, serta mendapatkan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing.

Desk tersebut juga dapat menindaklanjuti apabila dalam suatu permasalahan ketenagakerjaan ditemukan adanya dugaan tindak pidana yang menjadi kewenangan kepolisian.

“Ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan keadilan bagi para pekerja. Kami ingin memastikan hak-hak mereka terlindungi dengan baik,” ujar Suyudi.

 

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