Atasi Karhutla, Prabowo Minta Jangan Tunggu Hujan

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah dilakukan secara masif. Bahkan, ia mengingatkan agar upaya penanganan tidak menunggu hujan turun.

“Bapak Presiden juga menyampaikan jangan menunggu turun hujan, tapi segera perbuat. Beliau keras sekali tadi menyampaikan pada kami untuk penanganan ini betul-betul dilaksanakan dengan kerja keras,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Dudung mengatakan, Presiden juga memerintahkan pengerahan pesawat untuk mendukung operasi udara dalam penanganan karhutla. Salah satunya ketika melakukan penyemaian dry ice atau es kering.

“Diperintahkan kepada Panglima TNI, dry ice yang sekarang sudah dilakukan menggunakan pesawat Cassa, ini sudah diperintahkan menggunakan Hercules. Artinya ini sudah melakukan operasi udara untuk penanganan karhutla,” kata Dudung.

Selain operasi udara, kata Dudung, Prabowo meminta pengerahan personel diperkuat dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, Dinas Kehutanan, hingga masyarakat. Penanganan harus segera dilakukan karena karhutla sudah sangat mengganggu.