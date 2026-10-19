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10 Perjalanan KRL Lintas Bogor—Jakarta Kota Dibatalkan Senin Pagi, Ini Daftar Lengkapnya!

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |07:40 WIB
10 Perjalanan KRL Lintas Bogor—Jakarta Kota Dibatalkan Senin Pagi, Ini Daftar Lengkapnya!
10 Perjalanan KRL Lintas Bogor—Jakarta Kota Dibatalkan/KAI
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JAKARTA - Sebanyak sepuluh perjalanan Commuter Line (KRL) lintas Bogor–Jakarta Kota pada Senin (19/10/2026). Pembatalan ini disebabkan dua rangkaian kereta masih menjalani proses perbaikan oleh tim teknis KAI Commuter bersama PT INKA.

Informasi KAI Commuter lewat akun media sosial X resminya hingga pukul 07.00 WIB, sebanyak 10 perjalanan KRL lintas Bogor–Jakarta Kota dibatalkan.

“Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Sehubungan adanya perawatan pada sarana kereta yang saat ini sedang dalam penanganan petugas terkait, KAI Commuter melakukan penyesuaian pola perjalanan,” tulis KAI Commuter.

Sebelumnya, VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda juga telah menyampaikan adanya pembatalan sejumlah perjalanan KRL lintas Bogor—Jakarta pada Senin pagi akibat adanya perbaikan dua rangkaian kereta INKA.

“Kami terus berupaya untuk memaksimalkan waktu perbaikan dengan tetap berpedoman pada standardisasi faktor keselamatan dan keandalan sarana sebelum beroperasi,” kata Amanda dalam keterangannya.

Amanda juga menjelaskan bahwa Senin merupakan hari dengan volume penumpang tertinggi seiring tingginya mobilitas masyarakat yang kembali beraktivitas. Oleh karena itu, pengguna imbau untuk mengatur ulang jadwal dan mencari perjalanan alternatif.

“Jadi, kami mengimbau kepada pengguna Commuter Line untuk merencanakan dan mengatur kembali alternatif jadwal-jadwal perjalanan lainnya yang tersedia,” ujarnya.

 

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