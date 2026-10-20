Istana Jawab Spanduk Greenpeace soal Karhutla: Kita Semua Berusaha Sekeras-kerasnya!

JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons aksi Greenpeace Indonesia yang membentangkan spanduk protes di atas Patung Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Menteng, Jakarta, Selasa (20/10/2026) pagi. Dalam aksinya, Greenpeace menyoroti persoalan lingkungan yang dinilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Greenpeace membentangkan spanduk bertuliskan "Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup" yang menghadap ke arah utara atau Istana Merdeka. Sementara itu, spanduk lainnya bertuliskan "Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?" yang menghadap ke arah selatan.

Menanggapi aksi tersebut, Prasetyo mengatakan pemerintah terus berupaya menangani berbagai bencana di Indonesia, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Yah, kita semua berusaha sekeras-kerasnya semua dilakukan," ujar Prasetyo dalam keterangannya.

Ia menegaskan, pemerintah tidak tinggal diam dalam menangani karhutla dan terus berupaya agar kebakaran dapat segera diatasi, seperti yang ditulis di spanduk. Prasetyo menegaskan, pemerintah tidak menghendaki persoalan karhutla terus berlangsung dan berlarut-larut.