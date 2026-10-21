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CFD di Sudirman-Thamrin dan Rasuna Said Ditiadakan Minggu Ini

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |16:45 WIB
CFD di Sudirman-Thamrin dan Rasuna Said Ditiadakan Minggu Ini
Ilustrasi.
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JAKARTA - Kegiatan Car Free Day (CFD) di ruas Jalan Sudirman-MH Thamrin dan Jalan HR Rasuna Said dipastikan ditiadakan pada Minggu (25/10/2026). Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengalihkan kegiatan masyarakat tersebut karena jalur utama kota akan digunakan untuk rute Jakarta Running Festival (JRF).

"Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Jalan Jenderal Sudirman - Jalan MH Thamrin dan Jalan HR Rasuna Said, Minggu, 25 Oktober 2026 ditiadakan," tulis keterangan resmi akun Instagram @dishubdkijakarta.

Peniadaan CFD di dua kawasan utama tersebut dilakukan karena adanya kegiatan Jakarta Running Festival (JRF) yang berlangsung pada 24–25 Oktober 2026. Rute yang digunakan para pelari akan melintasi sejumlah ruas jalan yang biasanya menjadi area pelaksanaan CFD.

"Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan HBKB menyebutkan bahwa Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dapat dibatalkan jika pada waktu yang bersamaan juga dilaksanakan kegiatan/event yang bersifat khusus (Nasional/Internasional), di mana kegiatan/event tersebut memerlukan suatu pengaturan lalu lintas dan pengamanan yang bersifat khusus," jelas Dishub DKI.

Meski begitu, warga DKI Jakarta tetap dapat berolahraga di lokasi alternatif yang telah disiapkan. Terdapat lima lokasi CFD tingkat kota yang tetap menggelar HBKB pada Minggu pagi.

"Pelaksanaan HBKB akhir pekan ini akan dilaksanakan di 5 wilayah kota, yaitu Jalan Sultan Iskandar Muda (Jakarta Selatan), Jalan Suryopranoto (Jakarta Pusat), Jalan Danau Sunter Selatan (Jakarta Utara), Jalan Puri Kembangan (Jakarta Barat), dan Jalan Pemuda (Jakarta Timur)," pungkasnya.

(Rahman Asmardika)

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