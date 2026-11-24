Sopir Mikrotrans Dipecat Gegara Tolak Penumpang Disabilitas Duduk di Kursi Prioritas

JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta memberhentikan sopir Mikrotrans JakLingko rute JAK 10A yang menolak seorang penumpang perempuan penyandang disabilitas duduk di kursi prioritas. Peristiwa ini terjadi di Halte RSCM, Jakarta Pusat, pada Senin 23 November 2026.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), sang sopir telah mengakui perbuatannya. Alhasil, sopir direkomendasikan untuk tidak lagi mengemudikan kendaraan di seluruh ekosistem layanan Transjakarta.

"Kami memohon maaf kepada penumpang dan seluruh warga Jakarta. Sikap seperti ini tidak dapat ditoleransi. Angkutan umum Jakarta harus menjadi ruang yang aman, nyaman, dan ramah bagi semua orang, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas," kata Kepala Dishub DKI Jakarta, Budi Awaluddin, Selasa (24/11/2026).

Budi menegaskan kursi prioritas telah disediakan pada layanan transportasi yang dikelola Pemprov DKI Jakarta untuk penumpang penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan warga yang membawa balita. Untuk itu, petugas di lapangan diminta melayani para penumpang prioritas dengan baik.

"Disabilitas ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Kewajiban kita, mulai dari sopir hingga petugas lapangan, adalah melayani dengan empati, bukan menghakimi," katanya.

Di sisi lain, Budi juga meminta Transjakarta memperkuat pengawasan serta mengingatkan seluruh pegawainya agar melayani penumpang dengan baik, termasuk dalam pemanfaatan kursi prioritas yang telah diatur dalam standar pelayanan angkutan umum. Kursi depan Mikrotrans memang diperuntukkan bagi penumpang prioritas, termasuk penyandang disabilitas.

(Arief Setyadi )

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