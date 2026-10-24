Catat! CFD Sudirman-Thamrin dan Rasuna Said Ditiadakan Minggu Ini Karena Ada JRF 2026

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) pada Minggu (25/10) ditiadakan. Hal ini karena adanya adanya kegiatan Jakarta Running Festival (JRF) yang akan digelar pada 24-25 Oktober 2026.

Sebab, rute kegiatan tersebut akan melintasi sejumlah ruas jalan yang biasanya digunakan untuk pelaksanaan CFD.

"HBKB Jl. Sudirman-Jl. Thamrin dan Jl. Rasuna Said 25 Oktober 2026 ditiadakan," tulis keterangan akun Instagram Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, @dishubdkijakarta yang dilihat Sabtu (24/10/2026).

Meski begitu, terdapat alternatif kawasan CFD yang bisa dimanfaatkan masyarakat Jakarta. Setidaknya, terdapat lima titik CFD yang dibuka pada 05.30 hingga 09.00 pada Minggu mendatang.

Berikut rinciannya: