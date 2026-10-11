Sempat Dijadwalkan Selesai Pukul 09.00 WIB, Dishub DKI Pastikan CFD Tetap Berakhir Pukul 10.00 WIB

JAKARTA — Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengonfirmasi bahwa kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan M.H. Thamrin pada Minggu (11/10/2026) tetap berakhir normal pada pukul 10.00 WIB.

"Perkembangan sangat dinamis pada hari ini. Kami mendapat informasi bahwa car free day tetap berlangsung sampai jam 10.00 WIB karena lintasan yang akan digunakan di Jalan Jenderal Sudirman itu baru terpakai pukul 09.30 WIB. Jadi masyarakat tetap bisa beraktivitas hingga pukul 10.00 WIB," ujar Budi saat ditemui di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Sebelumnya, sempat muncul wacana bahwa durasi CFD hari ini akan dipangkas hingga pukul 09.00 WIB demi mendukung kelancaran arus lalu lintas terkait kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Jakarta.

Budi menjelaskan, pengaturan lalu lintas terkait kunjungan kenegaraan tersebut tetap berfokus pada kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Setelah CFD berakhir pukul 10.00 WIB, alur kendaraan akan dinormalkan dan diarahkan oleh Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya bersama petugas Dishub.

"Karena HBKB dibuka kembali jam 10.00 WIB, lalulintas tentunya akan normal kembali dan nanti dipandu oleh Ditlantas serta teman-teman dari Dishub," tutur Budi.

Ia menambahkan, jajaran Dishub telah disiagakan di berbagai titik simpang untuk menjaga kelancaran dan kondusivitas arus lalu lintas selama agenda kunjungan kenegaraan berlangsung.

"Seluruh petugas yang memang rutin bersiaga di HBKB semuanya diturunkan hari ini," pungkasnya.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.