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Ada Kunjungan Presiden Mesir, CFD Jakarta Berakhir Pukul 09.00 WIB

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |08:24 WIB
Ada Kunjungan Presiden Mesir, CFD Jakarta Berakhir Pukul 09.00 WIB
Warga beraktivitas di CFD Jakarta.
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JAKARTA – Aktivitas warga saat pelaksaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Thamrin, Jakarta akan dipersingkat pada Minggu (11/10/2026).  Pasalnya, pelaksanaan CFD kali in akan berakhir pada pukul 09.00 WIB, lebih cepat dari jadwal normal hingga pukul 10.00 WIB.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, penyesuaian waktu tersebut dilakukan menyusul kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Jakarta.

Meski durasinya dibatasi, warga tetap terlihat antusias memanfaatkan waktu sejak pagi untuk berolahraga, bersepeda, hingga berjalan santai di kawasan pusat ibu kota sebelum penutupan jalur dilakukan.

(Rahman Asmardika)

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