Besok! CFD Sudirman-Thamrin Berakhir Pukul 09.00 WIB, Imbas Kunjungan Presiden Mesir

JAKARTA - Kegiatan Car Free Day (CFD) di Jalan Jenderal Sudirman–Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, pada Minggu (11/10/2026) akan berakhir lebih cepat, yakni pukul 09.00 WIB. Biasanya, kegiatan CFD berakhir pada pukul 10.00 WIB.

Penyesuaian waktu Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran lalu lintas, sehubungan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Jakarta pada 10–11 Oktober 2026.

“Penyesuaian waktu HBKB ini merupakan bagian dari upaya kami mendukung kelancaran lalu lintas selama kunjungan kenegaraan berlangsung,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, Sabtu (10/10/2026).

Budi mengimbau masyarakat yang hendak beraktivitas di kawasan Sudirman–Thamrin pada Minggu pagi untuk menyesuaikan jadwal kegiatan mereka.

“Kami mengimbau masyarakat yang beraktivitas di kawasan Sudirman–Thamrin besok pagi untuk menyesuaikan kegiatan HBKB karena akan berakhir pada pukul 09.00 WIB, serta mengikuti arahan petugas di lapangan,” imbuhnya.