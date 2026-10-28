Bertemu Pelaku Mutilasi Anak dan Cucunya, Ibu Korban: Hati Saya Hancur!

MADIUN – Suasana haru dan emosional mewarnai jalannya pra-rekonstruksikasus pembunuhan biadab terhadap Dini Hardianti dan anak balitanya, AGF, di Kota Madiun, Jawa Timur.

Ibu kandung korban, Harti, hadir langsung di lokasi kejadian untuk menyaksikan proses peragaan pembunuhan sadis yang menimpa anak dan cucunya tersebut.

Harti didampingi anggota keluarga lainnya yang datang jauh-jauh dari Kabupaten Bogor. Dia mengikuti setiap adegan di lokasi ketiga, yakni area belakang tempat ditemukannya tungku pembakaran dan pemotongan jenazah kedua korban.

Sementara di area halaman belakang dekat tungku tersebut, Harti sempat terlihat berdiri sangat dekat dan berhadapan langsung dengan tersangka utama, Dwi Bagus Martono.

"Hati dan perasaan saya hancur melihat peragaan tadi. Pelaku sangat tega dan jahat sekali menghilangkan dua nyawa sekaligus. Kami dari keluarga menuntut pelaku dihukum seberat-beratnya," ujar Harti dengan nada emosional di lokasi pra-rekonstruksi.

Pelaku adalah sosok yang tega menghabisi nyawa anak dan cucu kesayangannya secara amat keji. Kendati sempat berkomunikasi, belum diketahui pasti isi percakapan antara ibu korban dan tersangka di lokasi.

Melihat langsung peragaan aksi biadab pelaku terhadap anak dan cucunya, perasaan Harti seketika hancur berkeping-keping.