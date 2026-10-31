Kloter Pertama Haji 2027 Terbang 11 April, Kemenhaj: Jemaah di Arab Saudi 38–40 Hari

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah telah menetapkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi. Berdasarkan jadwal tersebut, jemaah haji Indonesia mulai masuk asrama pada 10 April 2027. Sementara itu, kelompok terbang (kloter) pertama dijadwalkan berangkat menuju Madinah pada 11 April 2027. Seluruh rangkaian pemulangan dijadwalkan rampung pada 20 Juni 2027.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Haji Nomor 26 Tahun 2026 tertanggal 29 September 2026 yang mengacu pada kalender Ummul Qura Arab Saudi.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaf, mengatakan kepastian jadwal tersebut menjadi pedoman bagi calon jemaah untuk mulai mempersiapkan diri sejak dini.

"Persiapan menuju Haji 2027 sudah mulai bisa dilakukan karena jadwal perjalanan resmi telah ditetapkan. Jemaah akan berada di Arab Saudi rata-rata sekitar 38 hingga 40 hari. Jadwal makin jelas, persiapan pun makin matang agar perjalanan ke Tanah Suci makin mudah, aman, dan nyaman," ujar Maria dalam keterangannya, Sabtu (31/10/2026).

Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah, Teguh Dwi Nugroho, menegaskan bahwa RPH merupakan instrumen penting untuk memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan haji dipersiapkan secara matang dan terkoordinasi.

“Penyelenggaraan haji merupakan kerja besar yang membutuhkan kesiapan sejak jauh hari. Jadwal perjalanan ini menjadi pedoman bagi seluruh pihak untuk menyelaraskan perencanaan, mobilisasi, dan pelayanan jemaah, sehingga setiap tahapan dapat berjalan tertib,” ujar Teguh.